ASSEMBLEIA DE DEUS

Pastor renuncia cargo após ser flagrado traindo esposa com 'irmã' da igreja

Casal pastoral está junto há mais de 30 anos

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 11:34

Manoel Pereira Xavier, 51 anos Crédito: Reprodução

O pastor Manoel Pereira Xavier, da Assembleia de Deus (Adeb) de Ceilândia, no Distrito Federal, renunciou ao cargo após ser flagrado em traindo a esposa com uma "irmã" da igreja. O caso veio à tona em junho e foi exposto por fiéis da comunidade, que publicaram o escândalo nas redes sociais. As informações são do jornal Metrópoles.

O pastor seguiu a orientação do presidente da Adeb, Orcival Pereira Xavier, e entregou o cargo. “Em concordância com a orientação do pastor Orcival, estarei saindo do pastorado da igreja de Ceilândia Sul e também da direção do setor II”, escreveu Manoel em um grupo de Whatsapp. Ele está casado há mais de 30 anos.

A desconfiança começou quando membros da igreja observaram um alto número de visitas de Manoel na casa de uma das "irmãs". Segundo a reportagem, um detetive foi contratado e localizou o motel em que os amantes se encontravam. Os "irmãos" chegaram a procurar o pastor no local e, ao ser abordado, o homem fugiu com o carro.