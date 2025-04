VIOLÊNCIA

Passageiros se jogam de ônibus em movimento para fugir de assalto

Vítimas estão internadas em estado grave

Durante as agressões, quatro passageiros forçaram a porta de trás e se jogaram do veículo, caindo no Viaduto dos Fuzileiros, na altura do bairro Cidade Nova. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Alguns estão em estado grave, devido às fraturas expostas.

>