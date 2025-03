RMS

Barbeiro é baleado em tentativa de assalto e é salvo por marmita: 'Faltou 1 cm para ficar paraplégico'

"Furou a mochila, atravessou tudo"

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 12:17

Atila Amorim fez relato nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um barbeiro foi baleado ao voltar para casa, na sexta-feira (28), na estrada do CIA, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Pelas redes sociais, Átila Amorim relatou o episódio e mostrou que foi salvo de algo pior pela vasilha da marmita, que absorveu parte do impacto do disparo. Ele também fez um alerta. "Cadê a segurança pública?", questionou.>

"Vocês não têm noção, brocou literalmente tudo aqui. Aqui eram minhas marmitas do trabalho, estava voltando do trabalho. Furou a mochila, atravessou tudo", diz ele em um vídeo que mostra as marcas do tiro na vasilha e na mochila. "Faltou 1 centímetro para eu ficar paraplégico", escreveu. >

Segundo relato do barbeiro, ele foi vítima de uma tentativa de assalto. "Quase morre um trabalhador". Do hospital, ele compartilhou a mensagem de um amigo que avaliou seus exames. "Você teve um livramento porque foi muito mais na área muscular, o projétil", avalia ele. >

A esposa de Átila, Gabriela, também usou as redes sociais para falar do episódio. "Ontem infelizmente vivenciamos um episódio de terror, onde infelizmente meu marido foi atingido por uma bala. Eu quem estava com ele, porém em veículos separados. Vi de perto a mão de Deus fazendo um milagre, eu poderia também ter sido atingida, mas Deus cuidou de absolutamente tudo, pois faltou 2 centímetros para acontecer o pior", escreveu. >

Gabriela relatou que não consegue tirar a cena da cabeça. "Estou até agora sem dormir, não consigo, cochilei no hospital, mas dormir mesmo não consigo porque a cena não sai de minha mente. Ao mesmo tempo com muita gratidão a Deus. A gravidade que está Salvador, está muito perigoso. Orem, se resguardem. E fiquem atentos, porque não está brincadeira", concluiu. >