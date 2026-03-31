DOAÇÕES

Pastor Silas Malafaia diz que avião atual está velho e pede ajuda: 'Preciso de um mais novo'

Líder religioso afirma que aeronave é ferramenta de trabalho

Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 07:40

Silas Malafaia Crédito: Reprodução/Youtube

O pastor Silas Malafaia afirmou que está orando para conseguir adquirir um novo avião, após declarar que a aeronave atual, fabricada em 1985, está “bem velha”. A fala foi publicada em vídeo nas redes sociais e ganhou repercussão nesta semana.

Segundo o líder religioso, o objetivo é substituir o equipamento por um modelo mais novo. Ele defendeu que o avião não é um bem pessoal, mas uma “ferramenta de trabalho”.

“Estou orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, porque eu preciso de um avião mais novo. E não é meu, é uma ferramenta de trabalho”, disse.

Malafaia também rebateu críticas sobre o uso de recursos financeiros, negando que tenha utilizado dinheiro da igreja para fins pessoais. De acordo com ele, a aeronave foi adquirida em 2009 em parceria com a Associação Vitória em Cristo.

A declaração dividiu opiniões nas redes sociais, com parte dos internautas criticando o pedido por doações e outros defendendo o pastor.