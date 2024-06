DESMAIOU NA QUEDA

Peão é arremessado e pisoteado por touro durante rodeio em MG

As imagens mostram quando ele é arremessado do dorso do touro e é atingido por uma cabeçada pelo animal

Publicado em 4 de junho de 2024 às 21:48

Um peão foi arremessado e pisoteado por um touro, durante um rodeio da Festa Nacional do Milho (Fenamilho 2024), em Patos de Minas, em Minas Gerais. O rapaz, Natan Rodrigues Eduardo, de 25 anos, desmaiou na queda e foi pisoteado pelo animal. Socorrido por brigadistas, ele não apresentava ferimentos e dispensou o atendimento hospitalar.

O acidente aconteceu no domingo, 2, e a queda do peão foi registrada em vídeo. As imagens mostram quando ele é arremessado do dorso do touro e é atingido por uma cabeçada pelo animal. O peão cai no picadeiro e começa a ser pisoteado pelo touro. Os brigadistas conseguiram recolher o animal em uma baia e prestaram atendimento ao rapaz, que foi retirado de maca do picadeiro.

De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, que organiza o evento em conjunto com a prefeitura, Rodrigues recebeu atendimento no local e estava sem ferimentos. Segundo o sindicato, os organizadores suspenderam a prova para o atendimento do rapaz.

Ele concorria ao prêmio principal do rodeio, um carro zero quilômetro, mas ficou apenas cinco segundos sobre o touro 'Área Vip', da companhia de rodeios 2 Irmãos. O peão José Américo, que montou depois dele, ganhou o automóvel.

O rodeio se encerrou no domingo. Na segunda-feira, 3, Natan retornou para a cidade onde reside, em Birigui, na região noroeste do estado de São Paulo.