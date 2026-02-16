Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pedro Turra é transferido para Pavilhão de Segurança Máxima da Papuda

Preso desde 30 de janeiro, Turra é apontado como responsável pela morte de Rodrigo Castanheira

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:42

Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra
Rodrigo Castanheira morreu após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra Crédito: Reprodução

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, denunciado por homicídio doloso contra o jovem Rodrigo Castanheira, de 16, foi transferido para o Pavilhão de Segurança Máxima no Complexo Penitenciário da Papuda (DF).

Jovens discutiram por conta de um chiclete

Suspeito foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Adolescente foi internado em estado grave após briga por chiclete por Reprodução
Suspeito foi preso em flagrante por Reprodução
Suspeito foi preso em flagrante por Reprodução
Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução
Adolescente está internado em estado grave após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra por Reprodução
1 de 13
Suspeito foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso por Reprodução

Turra está preso desde 30 de janeiro e foi movido de cela entre 12 e 13 de fevereiro. A movimentação consta em um documento da Gerência de Vigilância do Centro de Detenção Provisória (CDP) obtido pelo Metrópoles.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval
Imagem - Professor recebeu mais de R$ 230 mil em salários do Estado após ter sido preso e condenado por matar ex-aluna

Professor recebeu mais de R$ 230 mil em salários do Estado após ter sido preso e condenado por matar ex-aluna
Imagem - Delegado é preso no Carnaval por importunação sexual contra adolescente de 14 anos

Delegado é preso no Carnaval por importunação sexual contra adolescente de 14 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
01

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Imagem - Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval
02

Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - 'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança
04

'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança