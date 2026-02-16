Pedro Turra é transferido para Pavilhão de Segurança Máxima da Papuda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:42
Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, denunciado por homicídio doloso contra o jovem Rodrigo Castanheira, de 16, foi transferido para o Pavilhão de Segurança Máxima no Complexo Penitenciário da Papuda (DF).
Jovens discutiram por conta de um chiclete
Turra está preso desde 30 de janeiro e foi movido de cela entre 12 e 13 de fevereiro. A movimentação consta em um documento da Gerência de Vigilância do Centro de Detenção Provisória (CDP) obtido pelo Metrópoles.
