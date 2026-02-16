PRESÍDIO

Pedro Turra é transferido para Pavilhão de Segurança Máxima da Papuda

Preso desde 30 de janeiro, Turra é apontado como responsável pela morte de Rodrigo Castanheira

Metrópoles

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:42

Rodrigo Castanheira morreu após briga por chiclete; suspeito é Pedro Arthur Turra Crédito: Reprodução

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, denunciado por homicídio doloso contra o jovem Rodrigo Castanheira, de 16, foi transferido para o Pavilhão de Segurança Máxima no Complexo Penitenciário da Papuda (DF).

Jovens discutiram por conta de um chiclete 1 de 13

Turra está preso desde 30 de janeiro e foi movido de cela entre 12 e 13 de fevereiro. A movimentação consta em um documento da Gerência de Vigilância do Centro de Detenção Provisória (CDP) obtido pelo Metrópoles.