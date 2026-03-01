FEMINICÍDO

Perseguição e ameaças por PIX: vendedora morta em joalheria já denunciava o ex há três anos

Cássio Zampieri esfaqueou e matou a ex-namorada em uma loja da Vivara; ele segue internado após ser baleado pela polícia

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:02

Cibelle Alves foi morta no trabalho por Cassio Zampieri Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

A funcionária da joalheira Vivara, Cibelle Monteiro Alves, 22 anos, pediu socorro de várias formas antes de ser morta pelo ex-companheiro, Cássio Henrique da Silva, 25, enquanto trabalhava, nessa quarta-feira (25), no Shopping Golden Squarte, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela viveu um relacionamento de mais de cinco anos com o suspeito e, nos últimos três, foi submetida a uma rotina de ameaças, agressões e perseguição, de acordo com informações da polícia. As informações são do G1.

Ele não aceitava o fim do relacionamento. Mensagens mostram a violência psicológica praticada por Cássio contra a ex-namorada. Em uma das conversas, ele intimida Cibelle e diz que, mesmo bloqueado, faria contato por outros números. “Sempre apareço”, escreveu. Em outra mensagem, ameaçou ligar novamente minutos depois caso continuasse bloqueado.

Funcionária de joalheria foi morta em shopping 1 de 6

Quando ela achou que ele não teria mais meios de importuná-la, veio a surpresa. As ameaças começaram a chegar de uma forma um tanto inusitada. Em junho do ano passado, Cássio enviou um PIX de um centavo para a conta de Cibelle apenas para registrar uma intimidação no campo de descrição do pagamento: “vai ver o que é inferno de verdade”.

Além das ameaças vindas através de mensagens, Cibelle convivia também com a perseguição. Em mensagens enviadas a uma amiga, ela relatou que o ex-companheiro estava na portaria do prédio onde morava, mesmo com uma medida protetiva em vigor. Ela contou que acionou a polícia e disse ter medo de que ele invadisse o condomínio, que tinha uma entrada sem portaria. Naquela noite, segundo o relato, Cássio esteve no local por volta das 23h28, mas a polícia chegou cerca de uma hora e meia depois, quando ele já havia ido embora.

Ainda no ano passado, Cibelle registrou boletins de ocorrência para denunciar a violência. Em um deles, ela deixa claro que não queria mais contato. Em resposta, o ex afirmou que a decisão “não cabia só a ela”. Esse não foi o primeiro registro feito pela vítima. Segundo a polícia, ao todo, foram três boletins de ocorrência desde 2023 — o primeiro quando o casal ainda estava junto, por agressões verbais e comportamento violento, o que deu origem a medidas protetivas concedidas pela Justiça. Após uma reconciliação, o relacionamento terminou definitivamente em 2025, quando, de acordo com a investigação, a perseguição se intensificou.

O agressor entrou na loja por volta das 19h30, com uma faca e uma réplica de arma de fogo. Em seguida, rendeu funcionários do estabelecimento e atacou Cibelle gravemente no pescoço. A Polícia Civil foi acionada e encontrou o agressor mantendo a vítima refém. Um policial militar chegou a atirar contra Cássio, que resistia à abordagem e teria mostrado a suposta arma de fogo. Ele foi atingido na perna, socorrido e está internado, sob escolta policial, no Hospital Mário Covas. O estado de saúde é estável. Já Cibelle morreu no local.

Testemunhas relataram que o momento foi de pânico. Um cliente contou que precisou sair correndo após ouvir os disparos. Em nota, o Shopping Golden Square lamentou a morte da funcionária e informou que presta apoio à família da vítima e está à disposição das autoridades. A Vivara também confirmou o episódio e lamentou a morte da funcionária. A empresa declarou que presta solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho e que está oferecendo suporte psicológico e assistência integral aos envolvidos.

De acordo com a investigação, tratou-se de um ataque premeditado, cruel e extremamente violento, que durou menos de dois minutos. Policiais balearam Cássio nas pernas durante a intervenção. Ele está internado sob escolta, e a Justiça decretou a prisão preventiva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações prosseguem por meio de inquérito policial instaurado pela Equipe de Investigações sobre Homicídios da DEIC São Bernardo do Campo.