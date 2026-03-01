Perseguição e ameaças por PIX: vendedora morta em joalheria já denunciava o ex há três anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 1 de março de 2026 às 19:02
A funcionária da joalheira Vivara, Cibelle Monteiro Alves, 22 anos, pediu socorro de várias formas antes de ser morta pelo ex-companheiro, Cássio Henrique da Silva, 25, enquanto trabalhava, nessa quarta-feira (25), no Shopping Golden Squarte, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela viveu um relacionamento de mais de cinco anos com o suspeito e, nos últimos três, foi submetida a uma rotina de ameaças, agressões e perseguição, de acordo com informações da polícia. As informações são do G1.
Ele não aceitava o fim do relacionamento. Mensagens mostram a violência psicológica praticada por Cássio contra a ex-namorada. Em uma das conversas, ele intimida Cibelle e diz que, mesmo bloqueado, faria contato por outros números. “Sempre apareço”, escreveu. Em outra mensagem, ameaçou ligar novamente minutos depois caso continuasse bloqueado.
Funcionária de joalheria foi morta em shopping
Quando ela achou que ele não teria mais meios de importuná-la, veio a surpresa. As ameaças começaram a chegar de uma forma um tanto inusitada. Em junho do ano passado, Cássio enviou um PIX de um centavo para a conta de Cibelle apenas para registrar uma intimidação no campo de descrição do pagamento: “vai ver o que é inferno de verdade”.
Além das ameaças vindas através de mensagens, Cibelle convivia também com a perseguição. Em mensagens enviadas a uma amiga, ela relatou que o ex-companheiro estava na portaria do prédio onde morava, mesmo com uma medida protetiva em vigor. Ela contou que acionou a polícia e disse ter medo de que ele invadisse o condomínio, que tinha uma entrada sem portaria. Naquela noite, segundo o relato, Cássio esteve no local por volta das 23h28, mas a polícia chegou cerca de uma hora e meia depois, quando ele já havia ido embora.
Ainda no ano passado, Cibelle registrou boletins de ocorrência para denunciar a violência. Em um deles, ela deixa claro que não queria mais contato. Em resposta, o ex afirmou que a decisão “não cabia só a ela”. Esse não foi o primeiro registro feito pela vítima. Segundo a polícia, ao todo, foram três boletins de ocorrência desde 2023 — o primeiro quando o casal ainda estava junto, por agressões verbais e comportamento violento, o que deu origem a medidas protetivas concedidas pela Justiça. Após uma reconciliação, o relacionamento terminou definitivamente em 2025, quando, de acordo com a investigação, a perseguição se intensificou.
O agressor entrou na loja por volta das 19h30, com uma faca e uma réplica de arma de fogo. Em seguida, rendeu funcionários do estabelecimento e atacou Cibelle gravemente no pescoço. A Polícia Civil foi acionada e encontrou o agressor mantendo a vítima refém. Um policial militar chegou a atirar contra Cássio, que resistia à abordagem e teria mostrado a suposta arma de fogo. Ele foi atingido na perna, socorrido e está internado, sob escolta policial, no Hospital Mário Covas. O estado de saúde é estável. Já Cibelle morreu no local.
Testemunhas relataram que o momento foi de pânico. Um cliente contou que precisou sair correndo após ouvir os disparos. Em nota, o Shopping Golden Square lamentou a morte da funcionária e informou que presta apoio à família da vítima e está à disposição das autoridades. A Vivara também confirmou o episódio e lamentou a morte da funcionária. A empresa declarou que presta solidariedade à família, aos amigos e aos colegas de trabalho e que está oferecendo suporte psicológico e assistência integral aos envolvidos.
De acordo com a investigação, tratou-se de um ataque premeditado, cruel e extremamente violento, que durou menos de dois minutos. Policiais balearam Cássio nas pernas durante a intervenção. Ele está internado sob escolta, e a Justiça decretou a prisão preventiva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações prosseguem por meio de inquérito policial instaurado pela Equipe de Investigações sobre Homicídios da DEIC São Bernardo do Campo.
"A prisão preventiva do indiciado, que segue internado, foi decretada pela Justiça após representação da autoridade policial. As diligências continuam para o completo esclarecimento dos fatos." Em nota, o shopping Golden Square lamentou a morte da funcionária e disse que está oferecendo apoio à família. "O shopping lamenta o caso de feminicídio contra a funcionária de uma de suas lojas na noite desta quarta-feira (25/2) e se solidariza à família. O shopping está oferecendo todo o apoio ao lojista, à família da vítima e está à disposição das autoridades".