Eclipse

Saiba como será a Lua de Sangue na próxima terça-feira (3)

Astrônoma informa que ainda em 2026 haverá um eclipse parcial da Lua na noite de 27 para 28 de agosto que será visível em todo Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:47

Lua de Sangue Crédito: Shutterstock

Um novo eclipse lunar está previsto para ocorrer na próxima terça-feira (3) de março. O fenômeno sempre mobiliza curiosos e especialistas, mas, desta vez, o Brasil não estará na melhor posição geográfica para acompanhar o espetáculo completo da chamada Lua de sangue. De acordo com informações do Observatório Nacional, o eclipse total da Lua não será visível no Brasil, ao contrário do que ocorreu em 14 de março de 2025.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional, Josina Nascimento, o eclipse que vai ocorrer na próxima terça-feira (3) será visto no Brasil somente como penumbral e parcial, perto do horário do nascer do Sol. Nesse momento, a Lua estará próxima do horizonte oeste. "Quando a Lua estiver totalmente eclipsada, ela já vai estar embaixo do horizonte aqui para nós no Brasil. Então, o Brasil não vai ver o eclipse total”, explica.

Lua de Sangue 1 de 6

Segundo astrônoma, o eclipse penumbral começa às 5h44 (horário de Brasília). Nessa fase, a Lua começa a entrar na penumbra da Terra, e ainda não há diferença no brilho. Já às 6h50 se inicia o eclipse parcial, quando a sombra mais escura começa a cobrir o disco lunar. Por fim, a fase total ocorrerá das 8h04 às 9h02, mas nesse horário a Lua já terá se posto em todo território brasileiro.

No extremo oeste do Brasil, a Lua chegará a cerca de 96% de obscurecimento, percentual muito próximo da totalidade, mas ainda assim não caracterizado como um eclipse total visível. Em outras partes do mundo, especialmente nas regiões localizadas em faixas mais a oeste do continente americano, será possível acompanhar a totalidade por mais tempo. Algumas localidades verão o eclipse total do começo ao fim, enquanto outras observarão apenas parte dessa fase.

Josina também lembra que os próximos eclipses da Lua não trarão, para o público brasileiro, um espetáculo semelhante ao de 2025. “Ainda neste ano de 2026 haverá um eclipse parcial da Lua na noite de 27 para 28 de agosto que será visível em todo Brasil. Esse eclipse será somente parcial, mas será quase total, pois 93% da Lua vai entrar na sombra escura da Terra".

Ou seja, significa nós veremos a Lua quase totalmente encoberta, mas não será um eclipse total. Em 2027 vão ocorrer três eclipses da Lua e todos os três serão apenas do tipo Penumbral. Em 2028 teremos dois eclipses parciais, sendo um deles visível em todo Brasil, mas somente com menos de 3% de magnitude e o segundo visível em parte do Brasil e com magnitude menor que 33%.

Haverá também um eclipse total da Lua, mas que não será visível no Brasil em nenhuma de suas fases. Somente na noite de 25 para 26 de junho de 2029 é que o Brasil terá um eclipse total da Lua semelhante ao inesquecível 14 de março, com todas as fases visíveis em todo o Brasil.” Ainda de acordo com ela, todo eclipse total da Lua passa pelas fases penumbral, parcial, total, parcial e penumbral, nesta ordem. O penumbral ocorre quando a Lua vai entrando na sombra mais clara da Terra (a penumbra) e quando está totalmente nesta sombra.