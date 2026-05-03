CONCURSO

Petrobras abriu concurso para 2026? Veja o que se sabe até agora

A Petrobras orienta que candidatos busquem informações apenas em canais oficiais

Fernanda Varela

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:00

Política de preços da Petrobras e desoneração do diesel: entenda o impacto no seu bolso Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

Circulam nas redes sociais mensagens que afirmam a abertura de um novo concurso da Petrobras para 2026, com promessas de milhares de vagas e salários acima de R$ 10 mil. A informação, no entanto, não procede.

Segundo a própria companhia, não há concurso aberto no momento nem previsão de lançamento de um novo processo seletivo público no curto ou médio prazo. A estatal também destacou que são falsas as publicações que indicam editais confirmados ou organização já definida.

Cinco dicas para se preparar para concursos 1 de 5

Entre os conteúdos enganosos, há posts que citam a Fundação Cesgranrio como responsável pelo suposto certame e prometem cerca de 1.400 vagas, além de benefícios como vale-refeição, auxílio-creche e participação nos lucros. A instituição também negou qualquer envolvimento e reforçou que a divulgação oficial de concursos depende exclusivamente do órgão contratante.

A Petrobras orienta que candidatos busquem informações apenas em canais oficiais, como o site da empresa e seus perfis institucionais, para evitar cair em golpes ou desinformação.

Especialistas lembram que, mesmo em anos eleitorais, a legislação brasileira não impede a realização de concursos públicos. A restrição existe apenas para nomeações em um período específico antes das eleições, o que não impede a abertura ou organização de seleções.