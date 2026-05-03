Petrobras abriu concurso para 2026? Veja o que se sabe até agora

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:00
Circulam nas redes sociais mensagens que afirmam a abertura de um novo concurso da Petrobras para 2026, com promessas de milhares de vagas e salários acima de R$ 10 mil. A informação, no entanto, não procede.
Segundo a própria companhia, não há concurso aberto no momento nem previsão de lançamento de um novo processo seletivo público no curto ou médio prazo. A estatal também destacou que são falsas as publicações que indicam editais confirmados ou organização já definida.
Cinco dicas para se preparar para concursos
Entre os conteúdos enganosos, há posts que citam a Fundação Cesgranrio como responsável pelo suposto certame e prometem cerca de 1.400 vagas, além de benefícios como vale-refeição, auxílio-creche e participação nos lucros. A instituição também negou qualquer envolvimento e reforçou que a divulgação oficial de concursos depende exclusivamente do órgão contratante.
A Petrobras orienta que candidatos busquem informações apenas em canais oficiais, como o site da empresa e seus perfis institucionais, para evitar cair em golpes ou desinformação.
Especialistas lembram que, mesmo em anos eleitorais, a legislação brasileira não impede a realização de concursos públicos. A restrição existe apenas para nomeações em um período específico antes das eleições, o que não impede a abertura ou organização de seleções.
Diante disso, qualquer anúncio de concurso deve ser verificado diretamente com a empresa responsável, já que, no caso atual, não há processo seletivo confirmado.