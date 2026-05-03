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Petrobras abriu concurso para 2026? Veja o que se sabe até agora

A Petrobras orienta que candidatos busquem informações apenas em canais oficiais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de maio de 2026 às 06:00

Sede da Petrobras: estatal adota modelo que considera custos nacionais e evita paridade automática com o dólar.
Política de preços da Petrobras e desoneração do diesel: entenda o impacto no seu bolso Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

Circulam nas redes sociais mensagens que afirmam a abertura de um novo concurso da Petrobras para 2026, com promessas de milhares de vagas e salários acima de R$ 10 mil. A informação, no entanto, não procede.

Segundo a própria companhia, não há concurso aberto no momento nem previsão de lançamento de um novo processo seletivo público no curto ou médio prazo. A estatal também destacou que são falsas as publicações que indicam editais confirmados ou organização já definida.

Cinco dicas para se preparar para concursos

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Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Entre os conteúdos enganosos, há posts que citam a Fundação Cesgranrio como responsável pelo suposto certame e prometem cerca de 1.400 vagas, além de benefícios como vale-refeição, auxílio-creche e participação nos lucros. A instituição também negou qualquer envolvimento e reforçou que a divulgação oficial de concursos depende exclusivamente do órgão contratante.

A Petrobras orienta que candidatos busquem informações apenas em canais oficiais, como o site da empresa e seus perfis institucionais, para evitar cair em golpes ou desinformação.

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Especialistas lembram que, mesmo em anos eleitorais, a legislação brasileira não impede a realização de concursos públicos. A restrição existe apenas para nomeações em um período específico antes das eleições, o que não impede a abertura ou organização de seleções.

Diante disso, qualquer anúncio de concurso deve ser verificado diretamente com a empresa responsável, já que, no caso atual, não há processo seletivo confirmado.

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