Petrobras inicia convocação de mais 289 aprovados em concurso de nível superior

Sede da Petrobras. Crédito: Agência Brasil

A Petrobras iniciou a convocação de mais 289 aprovados que estavam no cadastro de reserva do concurso nacional de nível superior lançado pela companhia em 2021. Os convocados são das ênfases Administração, Análise de Sistemas - Engenharia de Software, Análise de Sistemas - Infraestrutura, Análise de Sistemas - Processos de Negócio, Ciência de Dados, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Processamento e Engenharia de Produção.



Esses quase 300 profissionais que serão admitidos, em data ainda a ser definida, se somarão aos cerca de 1800 empregados que vieram desse concurso de nível superior e já ingressaram na companhia. A previsão da Petrobras é convocar todo o cadastro de reserva até o fim da data de validade deste concurso, que termina em maio de 2024.

O candidato aprovado deve manter atualizado, junto à Petrobras, seu endereço, e-mail e telefone. Havendo necessidade de alteração, deverá buscar atendimento nos canais de relacionamento listados na seção “Concurso” no site oficial da Petrobras. As convocações são formalizadas por meio de telegrama encaminhado para o endereço cadastrado do candidato, e complentadas por e-mail, enviado pelo endereço [email protected].

A mensagem enviada trará informações da participação do candidato no processo, como edital do processo seletivo público e número de inscrição. Em caso de dúvidas, é posível verificar a veracidade do e-mail diretamente com nossa central de atendimento, pelo 0800 728 9001, escolhendo a opção 4 (Concursos).

Companhia conclui convocação de concurso de nível técnico

A companhia convocou todo o cadastro de reserva do concurso para profissionais de nível técnico júnior, lançado em fevereiro de 2023 e com provas realizadas em 30 de abril deste ano. Ao todo, foram 1119 candidatos convocados para comprovação de requisitos e avaliação médica.

As oportunidades deste processo seletivo eram para as seguintes áreas: Operação; Manutenção – Mecânica ; Manutenção – Instrumentação; Manutenção – Elétrica; Segurança do Trabalho; Operação de Lastro; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Suprimentos de Bens e Serviços – Administração; Logística de Transporte e Controle; Enfermagem do Trabalho; Projetos, Construção e Montagem – Mecânica; e Projetos, Construção e Montagem-Elétrica.

Novo concurso previsto com 20% de vagas para PCDs

Até o fim deste ano, a companhia deve abrir mais um concurso público com 458 vagas de nível técnico. O concurso terá reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência (PCD), acima do mínimo de 5% que determina a legislação. Também haverá reserva de 20% das vagas para pessoas negras.