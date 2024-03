INVESTIGAÇÃO

PF aponta 'indícios eloquentes' de que irmãos Brazão mandaram matar Marielle

Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o irmão dele Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa

Estadão

Publicado em 24 de março de 2024 às 16:00

A Polícia Federal argumentou ao Supremo Tribunal Federal que recaem, sobre os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão 'indícios eloquentes de autoria imediata' da ordem de assassinato da vereadora Marielle Franco.

A dupla contratou dois serviços para a consumação da execução de Marielle, com a 'garantia prévia da impunidade junto à organização criminosa instalada na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio, comandada por Rivaldo Barbosa'.

Neste domingo, 24, foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o irmão dele Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos Brazão, e o advogado Alexandre Dumans, que representa o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, negam a participação deles no crime.