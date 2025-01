INTERFERÊNCIA

PF indicia ex-diretores da PRF por acusação de tentar impedir votos na eleição de 2022

Polícia Rodoviária aumentou blitze no Nordeste, onde o então candidato Lula era líder nas pesquisas

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 07:43

A Polícia Federal (PF) indiciou mais quatro ex-integrantes de alto escalão da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas investigações sobre tentativas de obstruir o deslocamento de eleitores no Nordeste durante o segundo turno das eleições de 2022. As informações foram divulgadas pelo Uol.

Os indiciados são Luis Carlos Reischak Jr., ex-diretor de Inteligência da PRF e ex-superintendente no Rio Grande do Sul; Rodrigo Cardozo Hoppe, ex-coordenador de Inteligência; Djairlon Henrique Moura, ex-diretor de Operações; e Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de Inteligência. Além desses nomes, Bruno Nonato dos Santos Pereira, ex-coordenador de Inteligência e Contrainteligência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), também foi indiciado.

Os indiciados respondem por crimes como desobediência, prevaricação, restrição ao direito de voto e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. Segundo as investigações, a cúpula da PRF, então chefiada por Silvinei Vasques e subordinada ao ministro da Justiça, Anderson Torres, ordenou ações ilegais para dificultar o deslocamento de eleitores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

No dia 30 de outubro de 2022, após várias denúncias de eleitores alegando dificuldades para votar devido a blitzes da PRF, especialmente no Nordeste, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, solicitou explicações a Silvinei Vasques. Este alegou que a atuação da PRF visava apenas garantir a segurança durante o pleito, mas as investigações indicaram que o verdadeiro intuito era prejudicar o deslocamento dos eleitores de Lula, favorecendo o então presidente Jair Bolsonaro (PL). O segundo turno da eleição foi vencido por Lula.

A PF também revelou que o efetivo da PRF foi significativamente maior no Nordeste do que nas outras regiões do Brasil, e o número de ônibus fiscalizados também superou a média nacional. Silvinei Vasques e Anderson Torres foram indiciados no ano passado pelo episódio.