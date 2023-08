PF prende fazendeiro que ameaçou 'atirar na barriga' de Lula

O fazendeiro André Luiz Teixeira da Silva foi preso em flagrante pela Polícia Federal, em Santarém, no Pará, na tarde desta quinta-feira (3), pela suspeita de ameaçar e incitar um atentado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Segundo as investigações, André Luiz teria ameaçado dar um tiro em Lula e chegou a pesquisar a respeito do hotel no qual Lula irá se hospedar em Santarém, nesta sexta-feira (4). O presidente deve Lula ficar no estado até o dia 9 por conta da Cúpula da Amazônia. A informação foi divulgada pela jornalista Daniela Lima, da Globonews.