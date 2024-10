TRÁFICO

PF prende sete passageiros tentando embarcar com drogas para o exterior

Ações ocorreram no Aeroporto de Guarulhos

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 10:38

Aeroporto de Guarulhos Crédito: Agência Brasil

A Polícia Federal, em ações distintas realizadas no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu sete passageiros que ocultavam drogas em sachês neste fim de semana. Os esconderijos variaram, alguns estavam dentro de embalagens de cosméticos, outros costurados em uma bermuda, fixadas ao corpo, dentro de roupas íntimas, em fundos falsos de mochilas e malas ou ingeridas na forma de cápsulas.

Policiais federais, com o auxílio de cães farejadores, foram responsáveis por quatro prisões. Com dois passageiros, que embarcariam em voo para o Catar, que teria conexão posterior para a Nigéria, foram apreendidos 10 kg de cocaína. Com uma brasileira, a droga foi encontrada dentro de sachês para cosméticos e com um homem, nacional da Nigéria, o entorpecente estava em volumes costurados à sua bermuda.

Já com um passageiro, nacional do Paraguai, que pretendia embarcar para a França, os policiais encontraram quase 3 kg de cocaína em uma espécie de cinta, que o suspeito usava. Por fim, quase 2 kg da mesma droga foram encontrados em fundos falsos forjados na mala de uma mulher, que viajaria para a Turquia.

Em outra ação, realizada por policiais federais que operam os aparelhos de scanner corporal e raio-x, dois brasileiros, que pretendiam embarcar para a França, foram flagrados com cocaína, embalada em cápsulas, oculta em peças íntimas de roupa e dentro de seus aparelhos digestivos, sendo necessário o encaminhamento dos indivíduos ao hospital público.

Por fim, uma mulher, nacional do Marrocos, que pretendia embarcar para a Bélgica, em voo com conexão na Itália, foi flagrada com quase dez quilos de cocaína em volumes, que foram retirados de fundos falsos forjados na mala que ela havia despachado.

Os suspeitos serão apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Mais de 400 presos por tráfico em Guarulhos

De janeiro de 2024 até a data de hoje, já foram presas por tráfico de drogas, no Aeroporto Internacional de SP/Guarulhos, 460 pessoas, 47% a mais, se comparado com o mesmo período de 2023 (313 prisões). Essa quantidade de presos por tráfico de drogas, já supera o total anual de todos os anos anteriores, no Aeroporto Internacional de SP/Guarulhos.