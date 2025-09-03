Piloto é morto ao dar carona a desconhecidos na saída de boate

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:57
O corpo de Lucas Macedo, piloto de enduro de 27 anos, foi encontrado no leito do rio Lava-Tudo, na localidade de Pericó, em São Joaquim (SC), na manhã de segunda-feira (2). A vítima havia desaparecido no domingo após dar carona a dois homens na saída de uma boate. Os suspeitos foram presos e confessaram o crime, que a Polícia Civil investiga como latrocínio e ocultação de cadáver.
Segundo o delegado Fabiano Schmitt disse ao portal G1, “a vítima acreditava que era uma carona. Quando ingressaram no carro, eles anunciaram o assalto, segundo o relato dos próprios autores, no interrogatório. Eles confessaram que teriam anunciado o assalto e, ato contínuo, já disparado”.
A Polícia Civil começou as buscas após o desaparecimento do jovem. Um dos suspeitos foi localizado escondido em Bom Jardim da Serra, enquanto o outro se apresentou à delegacia por familiares. Os dois indicaram ainda o paradeiro do carro roubado e do revólver utilizado no crime. Um terceiro homem foi preso em flagrante pela posse ilegal da arma.
Piloto foi morto após dar carona
Lucas era atleta amador de Enduro FIM, modalidade off-road com provas em trilhas e terrenos variados, competindo pelo Spolti Racing Team. A equipe divulgou nota afirmando que ele era “nosso piloto, presidente e amigo do coração, querido e amado por todos, era impossível ficar perto de você e não dar risada, onde ia trazia alegria, sempre muito divertido e companheiro”.
Há um ano, Lucas presidia a Copa Serrana de Enduro FIM, evento que atrai trilheiros à região e terá etapa marcada para outubro. Sob sua gestão, a competição ganhou novo regulamento, marketing reforçado e mais pilotos. Além disso, ele era proprietário de uma empresa de calhas em Petrolândia.
O crime ocorreu na madrugada de sábado (30). Segundo relatos, Lucas foi atingido dentro do carro durante o assalto.