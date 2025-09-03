Acesse sua conta
Piloto é morto ao dar carona a desconhecidos na saída de boate

Lucas Macedo, de 27 anos, competia pelo Spolti Racing Team e presidia a Copa Serrana de Enduro FIM

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 08:57

Lucas Macedo
Lucas Macedo Crédito: Reprodução

O corpo de Lucas Macedo, piloto de enduro de 27 anos, foi encontrado no leito do rio Lava-Tudo, na localidade de Pericó, em São Joaquim (SC), na manhã de segunda-feira (2). A vítima havia desaparecido no domingo após dar carona a dois homens na saída de uma boate. Os suspeitos foram presos e confessaram o crime, que a Polícia Civil investiga como latrocínio e ocultação de cadáver.

Segundo o delegado Fabiano Schmitt disse ao portal G1, “a vítima acreditava que era uma carona. Quando ingressaram no carro, eles anunciaram o assalto, segundo o relato dos próprios autores, no interrogatório. Eles confessaram que teriam anunciado o assalto e, ato contínuo, já disparado”.

A Polícia Civil começou as buscas após o desaparecimento do jovem. Um dos suspeitos foi localizado escondido em Bom Jardim da Serra, enquanto o outro se apresentou à delegacia por familiares. Os dois indicaram ainda o paradeiro do carro roubado e do revólver utilizado no crime. Um terceiro homem foi preso em flagrante pela posse ilegal da arma.

Lucas era atleta amador de Enduro FIM, modalidade off-road com provas em trilhas e terrenos variados, competindo pelo Spolti Racing Team. A equipe divulgou nota afirmando que ele era “nosso piloto, presidente e amigo do coração, querido e amado por todos, era impossível ficar perto de você e não dar risada, onde ia trazia alegria, sempre muito divertido e companheiro”.

Há um ano, Lucas presidia a Copa Serrana de Enduro FIM, evento que atrai trilheiros à região e terá etapa marcada para outubro. Sob sua gestão, a competição ganhou novo regulamento, marketing reforçado e mais pilotos. Além disso, ele era proprietário de uma empresa de calhas em Petrolândia.

O crime ocorreu na madrugada de sábado (30). Segundo relatos, Lucas foi atingido dentro do carro durante o assalto.

