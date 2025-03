DF

Pitbull é abatido após atacar homem em rua

Animal precisou ser contido por policiais militares

Um cachorro da raça pitbull foi abatido por policiais militares após atacar um homem na Quadra 44 do Setor Leste do Gama, no Distrito Federal. O caso ocorreu nesse sábado (22). Segundo explicação da Polícia Militar (PMDF), o cachorro foi abatido em resposta ao “medo e preocupação” que gerou nos moradores. >