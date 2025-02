RIO DE JANEIRO

'Rosto desfigurado': idosa de 71 anos morre em ataque de pitbull

Animal teria fugido da coleira na casa de um vizinho e invadido o quintal da idosa

Uma idosa de 71 anos morreu depois de ser atacada por um cachorro pitbull em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi identificada como Célia Maria C. Faria. >

O ataque aconteceu no bairro do Cantagalo, na manhã de sábado (22). O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado por volta das 10h30 para conter o cachorro, que foi alcançado na Rua Deputado José Maurício. O animal foi morto.>

"Implorou por socorro, tendo o braço dilacerado e arrancado do corpo, o rosto desfigurado, agonizando", relatou uma sobrinha da idosa, Isabelle Lima, em um comentário nas redes sociais. >

Segundo informação do jornal O Dia, o animal teria fugido da coleira na casa de um vizinho e invadido o quintal da idosa, que não conseguiu fugir do ataque. >

A idosa já estava sem vida quando as equipes chegaram, com ferimentos no pescoço, braço e cabeça.. O corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela 79ª DP (Jurujuba). >