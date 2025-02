DIA NACIONAL DA MAMOGRAFIA

Planos de saúde podem negar mamografias? Entenda

Agência Nacional de Saúde foi alvo de notícias falsas sobre o procedimento; veja nota de esclarecimento

Uma consulta pública sobre mamografias, realizada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), foi alvo de notícias falsas que circularam na internet no final de janeiro. As mentiras diziam que a consulta tinha o objetivo de limitar o exame para mulheres mais jovens que 50 anos. A ANS se manifestou no dia 25 do último mês, destacando que as informações eram mentirosas e que planos de saúde não podem negar o exame sob nenhuma circunstância. Especialistas, inclusive, indicam a realização do procedimento médico neste dia 5 de fevereiro, que é o Dia Nacional da Mamografia. >