PM acusado de ameaçar mulher e mostrar órgão genital é expulso da corporação

Um policial militar de Pernambuco que foi preso após ameaçar uma mulher, com uma arma de fogo, e mostrar o órgão genital para ela, foi excluído da corporação após mais de cinco anos de investigação. A decisão foi publicada, nesta terça-feira (8), no Diário Oficial do Estado.



O caso aconteceu em 13 de maio de 2018, próximo a uma praça no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife. De acordo com as investigações conduzidas pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), o soldado Carlos André Gomes dos Santos usou uma arma de fogo que portava ilegalmente para tentar obrigar a vítima a entrar no veículo dele. Além disso, também mostrou o órgão genital.