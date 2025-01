CRIME

PM de folga mata homem durante briga de trânsito em Osasco

Policial foi preso

Um homem de 47 anos morreu depois de ser baleado por um policial militar de folga durante uma briga de trânsito. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 18, no bairro Novo Osasco, em Osasco, na Grande SP. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), o PM foi autuado em flagrante e levado para o Presídio Militar Romão Gomes.

A SSP não divulgou o nome do policial, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa.

O caso ocorreu na rua Doutor Bento Vital. A SSP informou que, quando a Polícia Militar chegou ao local, uma equipe do Samu já havia constatado a morte do homem de 47 anos. A Polícia apreendeu o carro, a arma, o carregador e as munições do agente de folga e ouviu testemunhas no local. A ocorrência foi registrada como homicídio no 5° DP de Osasco.