VIOLENCIA

PM influencer é morto a tiros por outro policial militar no Recife

Imagens mostram policial se aproximando de carro e sendo baleado

As imagens mostram quando Misael Matheus da Silva, 29 anos, conversava com uma mulher em uma calçada. Um carro aparece parado do outro lado da rua. Uma viatura chega a passar ao lado do carro do atirador. Logo depois, o PM se aproxima do veículo e é baleado.