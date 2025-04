INVESTIGAÇÃO

PM morre em piscina durante confraternização em quartel

Evento reunia policiais que haviam concluído um curso de direção defensiva

Um policial militar de 49 anos morreu na noite de quinta-feira (10) após passar mal em uma piscina dentro do quartel do 2º Batalhão do Choque, no bairro da Luz, centro de São Paulo. Alexandre Rodrigues de Souza participava de uma confraternização com colegas quando foi encontrado desacordado na água. >