ELEIÇÕES

Polícia descobre que eleitores venderam voto e foram às urnas com óculos-espião

O candidato a vereador Edivaldo Borges Gomes, conhecido como Irmão Edivaldo, de Ourilândia do Norte, no Pará, comprou votos e obrigou que seus eleitores fossem às urnas usando um 'óculos-espião', para comprovar que tinham cumprido sua parte na negociação. O caso foi descoberto pela polícia. Comprar e vender voto é considerado crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão.