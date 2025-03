CRIME

Polícia do Rio derruba símbolo religioso usado por traficante Peixão

D Douglas Corrêa

Agência Brasil

Publicado em 11 de março de 2025 às 23:04

Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, de 38 anos Crédito: Reprodução

Equipes do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar removeram nesta terça-feira (11) dois dos principais símbolos do grupo criminoso liderado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, de 38 anos.>

Os policiais retiraram uma Estrela de Davi, que ficava no topo da comunidade, e uma bandeira. Os símbolos eram usados pelo grupo para marcar território no complexo de comunidades de Parada de Lucas, Cordovil e Vigário Geral, na zona norte do Rio. >

Peixão, que se declara evangélico, usa símbolos religiosos para justificar disputas por território. O traficante, apontado como líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP), é associado também a episódios de intolerância religiosa, envolvendo ordens para fechamento de terreiros e ameaças a lideranças da umbanda e do candomblé.>

Foi demolido ainda um imóvel de alto padrão, classificado como “resort de luxo” pela Polícia Civil, em Parada de Lucas. O local era utilizado como esconderijo e base operacional do líder da facção, segundo as investigações. Outro mandado foi cumprido em uma academia de musculação, também usada pelos criminosos como ponto de encontro. >