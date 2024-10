LIGAÇÃO PERIGOSA

Polícia encontra carro da Vivo usado por criminosos com quase 80kg de maconha

Caso aconteceu em Diadema, na região metropolitana de São Paulo

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 09:27

Esquema criminoso com carro da Vivo Crédito: PC SP

Um carro roxo, característico da empresa de telefonia Vivo, foi interceptado pela Polícia Civil de São Paulo no último dia 26 de setembro. Os agentes encontraram 79 quilos de maconha no interior do veículo, que estava em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

Uma organização criminosa foi denunciada e policias conseguiram localizar dois carros, sendo um plotado com a identidade visual da Vivo para transportar drogas pela região paulista.

Segundo informações do site Metrópoles, os agentes suspeitaram da situação após o carro ter feito o retorno na avenida, afim de se afastar dos policiais. O motorista, identificado como Flávio Souza Pereira, parou o veículo e estava uniformizado com roupas da empresa de telefonia.

Na conversa, ele alegou que foi contratado por outros dois suspeitos para realizar as entregas das drogas. Com o motorista não foi encontrado nada ilícito, mas no banco do fundo, cerca de 119 tabletes de maconha estavam em caixas de papelão.

Já o segundo veículo, um Polo Branco, não parou na primeira chamada da polícia, seguindo em fuga. Do veículo desceram dois homens identificados como Vinícius Francklin e Ezequiel Dutra de Lima Neto.

No momento da ação, eles ficaram em silêncio. No entanto, com a chegada do rapaz do carro da Vivo, Flávio ligou para os contratantes e o telefone de Ezequiel tocou, revelando o esquema criminoso.