ASSÉDIO E GORDOFOBIA

Chefe do Madero pressionava funcionária a usar cinta para diminuir a barriga; entenda

Uma jovem de 25 anos está processando a empresa Madero por gordofobia e assédio moral. Isso porque, durante quatro anos trabalhando no famoso restaurante na unidade de Águas Claras, em Brasília, a ex-gerente enfrentou vários comentários depreciativos envolvendo o seu corpo.

Sem expor o nome da ex-funcionária, a coluna Na Mira, do site Metrópoles, contou que a mulher era pressionada a emagrecer constantemente, além de receber sugestões para usar cinta de compressão e diminuir a barriga durante o horário de trabalho.

A reportagem teve acesso a conversas da ex-gerente com outros colegas de empresa, que elogiaram o trabalho da jovem, mas para o supervisor, a aparência dela não estava adequada com as normas que ele queria.