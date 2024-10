RIO VERMELHO

Jovem de 16 anos desaparecido na Praia da Paciência é encontrado morto

O jovem de 16 anos que desapareceu após se afogar na Praia da Paciência, no Rio Vermelho , foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (4). A vítima de afogamento, identificada como Ícaro da Silva, era procurada desde a tarde de quinta-feira (3).

O Corpo de Bombeiros retomou as buscas nesta manhã e identificaram o corpo a partir das características físicas do jovem, segundo um bombeiro ouvido pela reportagem da TV Bahia. O jovem teria ido para a praia com os amigos, mas entrou em uma corrente de retorno - quando a água empurrada pelas ondas retorna para o oceano - e se afogou.