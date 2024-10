AFOGAMENTO

Homem morre após se afogar em represa no Rio Jacuípe

Valdir Gabriel Batista Júnior faleceu no último domingo (29)

Um homem foi vítima de afogamento na represa do Rio Jacuípe, em Xavante, na tarde do último domingo (29). Valdir Gabriel Batista Júnior foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão.