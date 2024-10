PARÁ

Homem é atacado por sucuri e morde cobra para não morrer

Ataque aconteceu em um rio no Norte do Brasil

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 06:43

Moradores conseguiram capturar animal Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um homem foi vítima de um ataque de sucuri, espécie de cobra também conhecida como anaconda, enquanto nadava em um rio em Terra Santa, no oeste do Pará. O caso aconteceu no último domingo (29) e o nadador, que não foi identificado, precisou morder o animal para conseguir se soltar.

Um vídeo registra o momento desesperador. A serpente se enrosca no corpo da vítima e tenta sufocá-lo - como a sucuri não é venenosa, a forma dela matar é usando sua força brutal. O homem, no entanto, luta e consegue se livrar do animal.

Outros moradores que estavam no local prestaram socorros. Eles pegaram a sucuri pela cabeça e a tiraram da água. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.