AMBIENTE

Sucuri gigante é encontrada morta em Bonito e polícia ambiental abre investigação

Uma sucuri, popularmente conhecida como anaconda, de quase sete metros de comprimento foi encontrada morta no Rio Formoso em Bonito, interior do Mato Grosso do Sul. AnaJulia, como era identificada por pesquisadores que atuam na região, teria sido morta a tiros e foi encontrada no último domingo, 24, por guias que fazem passeios com turistas no local. A Polícia Ambiental investiga as circunstância do crime.