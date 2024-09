EM CHAMAS

Homem morre em incêndio em fábrica de produtos químicos e velas no oeste da Bahia

Um homem morreu em um incêndio que atingiu uma fábrica de produtos de limpeza e velas em Barreiras, no oeste da Bahia, neste fim de semana. As chamas começaram no sábado (28) e os bombeiros só debelaram oito horas depois, no domingo (29). Até o momento, as causas do incêndio ainda estão sob investigação.