BAHIA

Filhote de lobo-guará é resgatado com queimaduras em incêndio florestal no Extremo-Oeste

Ele ainda tem estado de saúde considerado de risco, mas recebe tratamento

Da Redação

Publicado em 28 de setembro de 2024 às 14:17

Filhote de lobo-guará foi resgatado Crédito: Divulgação

Um filhote de lobo-guará foi resgatado na última quinta-feira (26), em Formosa do Rio Preto, no Extremo-Oeste baiano, depois de ser vítima de um incêndio florestal. Toda região Oeste vive momento crítico por conta dos incêndios nessa época do ano, diz o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que intensificou suas ações na região para salvar os animais.

O animal, encontrado debilitado por uma equipe de Barreiras do Inema, tinha queimaduras graves nas patas e sinais de desidratação. Ele foi imediatamente levado ao Parque Vida Cerrado, parceiro do Inema, que acolhe animais resgatados na região Oeste.

Danilo Cezar Souza, responsável pelo resgate, falou da gravidade do caso. “Quando fizemos o resgate, ele estava muito debilitado, com as patas queimadas, indicando que tentou fugir das chamas, mas não conseguiu andar muito. Entramos em contato com o Parque Vida Cerrado, e agora ele está recebendo os cuidados necessários para sua recuperação”, explicou.

O lobo-guará, um símbolo do Cerrado, passou por atendimento veterinário no Parque Vida Cerrado, onde recebeu os cuidados da veterinária Paula Damasceno. “Recebemos esse animal, que é um machinho de aproximadamente quatro meses de vida, e ele chegou num estado muito grave, com as patinhas com queimadura de segundo grau e intoxicado, provavelmente por fumaça Estamos fazendo o máximo para recuperá-lo", contou.

O estado do filhote foi estabilizado na chegada, mas ainda é considerado de risco. "Conseguimos estabilizar ele, estamos fazendo todo um tratamento para controle da dor, tratando das queimaduras, para controle da infecção. Agora ele está estável, mas ainda não está fora de risco. O tratamento leva muito tempo, mas a gente está torcendo para que ele responda bem e se recupere", acrescentou a veterinária.

Filhote de cachorro do mato Crédito: Divulgação

Um filhote de cachorro do mato encontrado desidratado no município de São Desidério também está sob os cuidados da equipe do parque.