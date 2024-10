CRIME

Servidora é flagrada oferecendo R$ 800 para voto em candidato no interior da Bahia

Segundo a Polícia Federal, há indícios do envolvimento de outro servidor da prefeitura, que supostamente também estaria negociando com eleitores os valores para compra dos votos. O material apreendido será analisado e a investigação continuará, com implementação de outras ações para apurar a participação de outros agentes no crime.

As condutas investigadas se enquadram nos crimes de Compra de votos, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, com incidência de pena de até 4 anos de reclusão e pagamento de multa; e de Captação ilícita de sufrágio, previsto no artigo 41-A da Lei das Eleições, com incidência de pena de multa e de cassação do registro ou do diploma.