CRIME

Polícia prende namorada de olheiro do PCC envolvido em morte de delator no aeroporto de Guarulhos

Kauê do Amaral Coelho segue foragido

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 09:33

Jackeline Leite Moreira Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Jackeline Leite Moreira, de 28 anos, namorada de Kauê do Amaral Coelho, de 29, acusado de ser olheiro do PCC e de estar envolvido no assassinato do delator Antônio Vinícius Gritzbach, ocorrido no aeroporto de Guarulhos no ano passado. A prisão aconteceu na quinta-feira (16) em Itaquera, na zona leste de São Paulo, onde Jackeline foi detida por tráfico de drogas. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) investiga agora se ela auxiliou na fuga de Kauê após o crime em novembro de 2024.

Segundo o Uol, a mulher negou envolvimento na morte de Gritzbach e disse que não namorava Kauê e que desconhece seu paradeiro. No entanto, a investigação apontou contradições em seu relato, pois registros telefônicos indicam que ela teve um relacionamento com ele, e que após o crime, Kauê passou a noite em um motel com ela antes de seguir para o Rio de Janeiro. De acordo com a delegada Ivalda Aleixo, Jackeline participava de atividades criminosas, como o tráfico de drogas, e mantinha relações com Kauê, conforme evidências encontradas no apartamento dele, que continham anotações sobre a venda de drogas.

Kauê do Amaral Coelho segue foragido, e a polícia acredita que ele tenha se escondido em comunidades do Rio de Janeiro, embora suspeitem que ele já tenha saído da cidade. Após o crime, foi oferecida uma recompensa de R$ 50 mil por informações sobre seu paradeiro.

Além de Jackeline, outras prisões relacionadas ao caso já foram feitas. Em dezembro de 2023, dois suspeitos foram detidos: Matheus Augusto de Castro Mota, de 34 anos, que teria emprestado carros usados na fuga, e Matheus Soares Brito, de 19 anos, que ajudou Kauê a fugir para o Rio de Janeiro. Em conversas com amigos, Matheus Soares admitiu ter ido até o Rio, mas de ônibus, para levar roupas para Kauê. A investigação também revelou que Kauê e Matheus Soares tiveram seus celulares rastreados a cerca de um quilômetro de distância no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 20 de novembro.

Ainda há três mandados de prisão em aberto. Além de Kauê, são procurados o motorista que estava com ele no dia do assassinato e o suposto mandante do crime.

Gritzbach foi morto com 10 tiros disparados por dois atiradores. Os criminosos fugiram em um Gol preto e abandonaram o carro nas imediações do aeroporto. Kauê resgatou os atiradores com um Audi preto e, segundo a versão do DHPP, fugiu para o Rio de Janeiro com Matheus Soares.