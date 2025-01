CRIME

PM da ativa matou delator do PCC no Aeroporto de Guarulhos, diz investigação

Corregedoria da PM faz operação hoje em São Paulo

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 08:14

Antônio Vinicius Lopes Gritzbach Crédito: Reprodução

Um policial militar da ativa matou o delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), Antônio Vinicius Gritzbach, 38 anos, executado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no ano passado. A Corregedoria da PM faz nesta quinta-feira (16) uma operação para prender 15 policiais militares suspeitos de envolvimento com a facção, e um deles seria o assassino de Antônio Vinícius.

A ação, chamada de Prodotes, também abrange mandados de busca e apreensão na capital e região metropolitana. De acordo com as investigações, Gritzbach foi assassinado por um PM da ativa e outros militares são suspeitos de fornecer informações sobre operações e investigações para o PCC.

O empresário foi morto a tiros em 8 de novembro de 2024, no aeroporto de Guarulhos, após ser condenado à morte pelo PCC. Gritzbach, envolvido com a facção, teria sido responsável por ordenar a morte de dois membros do grupo. Ele também havia firmado um acordo de delação premiada.