MORTO COM 10 TIROS

Polícia prende suspeito de envolvimento em morte de advogado no Rio

Duas pessoas estão sendo procuradas

Publicado em 5 de março de 2024 às 10:53

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (5) Cezar Daniel Mondego de Souza. Segundo investigações, ele é a terceira pessoa suspeita de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, morto por ao menos 10 tiros no último dia 26, a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil fluminense (OAB-RJ).

Duas pessoas estão sendo procuradas desde segunda-feira (4), o policial militar (PM) Leandro Machado da Silva, lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio, e Eduardo Sobreira Moraes.

De acordo com a Polícia Civil, Cezar e Eduardo foram responsáveis pela vigilância e monitoramento do advogado nos dias que antecederam o crime e na parte da manhã e no início da tarde do dia do assassinato.

A dupla usava um carro Gol branco, parecido com o dos executores, flagrado por câmeras de segurança. O carro foi entregue para Eduardo pelo PM Leandro Machado. Os investigadores afirmam que Leandro é o responsável por coordenar toda a logística do crime.

O PM já tem histórico de prisão pela prática de homicídio e por integrar uma milícia em Duque de Caxias.

A prisão temporária de Cezar foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da capital e determinada pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça.

A Polícia Civil segue na apuração para identificar demais envolvidos e a motivação do crime. Informação sobre os responsáveis pela morte podem ser fornecidas ao Disque Denúncia (21 2253-1177). A ligação é anônima.

O crime

Rodrigo Marinho Crespo foi alvejado por tiros às 17h15 da última segunda-feira (26). Ele tinha acabado de sair do escritório de advocacia Marinho & Lima Advogados, do qual era um dos sócios. O prédio fica a poucos metros da sede da OAB fluminense. Na mesma rua ficam o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado.

Rodrigo Marinho Crespo tinha ampla experiência em direito civil empresarial com ênfase em contratos e em direito processual civil.

PM envolvido

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar (PM) informou que o PM Leandro Machado já estava afastado do serviço nas ruas, pois responde a um outro inquérito por participação em organização criminosa, tendo sido preso preventivamente em abril de 2021.