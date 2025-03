INTERIOR DE SP

Policiais matam integrante da 'tropa de elite' do PCC em operação

Pane era investigado por envolvimento em crimes do chamado "novo cangaço", como mega-assaltos a bancos.

André Ferreira Borges, conhecido como Pane, de 45 anos, foi morto na noite desta terça-feira (10) durante uma ação do Batalhão de Choque da Polícia Militar na Rodovia Dom Pedro, em Campinas (SP). Ele era apontado como membro da "restrita tática", um grupo de elite do Primeiro Comando da Capital (PCC) formado por criminosos de alta periculosidade, recrutados para planejar ações como o resgate de Marcola, líder da facção. As informações são do Uol.>