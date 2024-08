VIOLÊNCIA

Policial federal é morto em tentativa de assalto no Rio

Um policial federal foi morto durante uma tentativa de assalto na noite da quarta-feira, 14, no bairro Todos os Santos, zona norte do Rio de Janeiro. Sergio Luiz de Medeiros tinha 62 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está investigando a morte do policial.