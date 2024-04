MAL SÚBITO

Policial militar é devorado pelos próprios cães após morrer em Goiás

Um policial militar de 50 anos foi encontrado morto após ser devorado pelos próprios cachorros, em Pirenópolis, em Goiás. O corpo dele foi achado por amigos no último domingo (21). As informações foram divulgadas pelo g1.

“Preocupados com o sumiço, os amigos foram até a fazenda onde ele morava e quando chegaram na casa, encontraram o corpo”, afirmou Martins. Segundo o delegado, a ossada de Clédio estava caída no chão da área externa da casa ao lado de uma mesa. “Na mesa tinha um caderno onde ele estava anotando algumas coisas e a chave do carro. Provavelmente, ele teve um mal súbito e caiu da cadeira”, explicou.