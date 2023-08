Por que Faustão tem prioridade na fila por transplante de coração? Entenda

Faustão está internado desde o início de agosto. Crédito: Redes sociais

Desde o dia 5 de agosto, o apresentador Faustão, de 73 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo para tratamento de um quadro de insuficiência cardíaca.



A insuficiência cardíaca é quando o coração não bombeia sangue o suficiente, podendo levar ao acúmulo de fluidos em diversas partes do corpo.



De acordo com o último comunicado do Hospital, há indicação para a realização de um transplante de coração devido ao agravamento do quadro.

"O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", informou o Albert Einstein.

Confira recado que o apresentador deixou nas redes sociais no último sábado (19):

POR QUE FAUSTÃO TEM PRIORIDADE NA FILA POR TRANSPLANTE DO CORAÇÃO?

De acordo com os critérios do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a preferência "leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso", como dito no boletim médico do apresentador.

Os níveis de prioridade são divididos em três. O primeiro é quando uma pessoa já é transplantada e o órgão não funciona como esperado, considerado raros pelos especialistas.

Já o segundo nível, é quando os pacientes recebem medicação para bombear o coração há mais de seis meses.

Por último, o terceiro nível, onde encontra-se o estado de saúde de Faustão, é quando as pessoas estão internadas há menos de seis meses recebendo medicação.

"Quando o paciente está internado necessitando de uma medicação inotrópica, para ajudar na contração do coração, ou de algum dispositivo de assistência circulatória, ele passa na frente de pacientes que estão em casa. Ele recebe uma priorização", afirma coordenadora do Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, Silvia Ayub Ferreira.