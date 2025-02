CONTAMINAÇÃO

Por que lagoa de Florianópolis tem uma das mais altas concentrações de cocaína do mundo

Além da cocaína, o estudo identificou a presença de cafeína, antibióticos e analgésicos

Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) identificou altas concentrações de substâncias tóxicas na Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC). Entre esses contaminantes, foi identificada contaminação por cocaína, entre os maiores do mundo.⁣ >

A professora do departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC, Silvani Verruck, explica que os altos índices de cocaína e de benzoilecgonina - principal composto da droga - na lagoa são 'surpreendentes, mas esperados', segundo o g1. Ela informou que as substâncias são liberadas pelos humanos na urina e fezes e foram encontradas em outras pesquisas, como a que achou as substâncias em tubarões da Bacia de Santos. >