MUNDO DO CRIME

PRF baiano é acusado de traficar cocaína para o CV e cobrar R$ 2 mil por quilo de droga

Policial foi preso no último dia 7 e é alvo de investigação da Polícia Federal

A Polícia Federal investiga dois policiais rodoviários federais (PRFs) - entre eles, um baiano - e três militares por envolvimento com o tráfico de drogas. Os agentes são suspeitos de cooperar com a facção Comando Vermelho (CV) e cobrar até R$ 2 mil por quilo de cocaína no transporte do entorpecente. As informações são do portal Metrópoles.