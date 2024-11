REGISTROS DE CRIME

Ao menos 18 câmeras do tráfico foram retiradas pela PM em Salvador; veja casos

Material é usado para monitorar moradores e policiais em áreas de facções

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 07:05

Sistemas de monitoramento apreendidos em São Gonçalo do Retiro Crédito: Reprodução

Novo olho das organizações criminosas na Bahia, as câmeras clandestinas de traficantes, que amedrontaram moradores e mapeiam a circulação de policiais, são alvo de ações de desarticulação por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Na região da Federação, policiais relataram a retirada de ao menos 30 equipamentos em 2024.

Entre o fim do ano passado e o início deste, no Subúrbio Ferroviário, outro policial relatou a retirada de ao menos 20 câmeras de diferentes bairros. Além desses registros, a reportagem reuniu X casos noticiados em que a polícia teve que remover câmeras do tráfico de diversos bairros de Salvador. Veja abaixo:

19 de outubro (quatro câmeras)

Nesse caso, a PM removeu quatro câmeras de vídeo-monitoramento clandestinas instaladas no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. O equipamento estava posicionado em postes de iluminação pública, de forma estratégica, para monitorar a aproximação de policiais. Todo material apreendido foi apresentado na delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.

15 de outubro (uma câmera)

No Curuzu, uma câmera clandestina foi encontrada por policiais militares da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Rua dos Frades, no Curuzu.

8 de outubro (uma câmera)

No primeiro caso do mês, uma câmera foi removida pela PM na Rua Vitor Serra, no bairro do Pero Vaz. O equipamento também estava instalado em um poste de iluminação.

17 de setembro (seis câmeras)

Na região da Ribeira, na Cidade Baixa, mais seis câmeras foram retiradas de pontos estratégicos na Operação Força Total. Os equipamentos eram parte de um sistema de monitoramento usado por traficantes. No local, as câmeras eram posicionadas para visualizar a aproximação de policiais nas imediações do Campo do Lasca.

29 de agosto (duas câmeras)

Na ocasião, em Itapuã, agentes da15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) localizaram e removeram duas câmeras clandestinas durante um patrulhamento. O material foi colocado em um poste por uma facção com atuação no bairro de Itapuã, na localidade do KM-17.

4 de agosto (uma câmera)

Uma equipe de policiais da 37º CIPM desinstalou, uma câmera clandestina de vigilância na Rua Aristides de Oliveira, bairro de Santa Mônica. De acordo com informações da PM, o dispositivo foi instalado em um poste de energia elétrica.

16 de janeiro (três câmeras)