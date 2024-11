VIOLÊNCIA

Suspeito de tráfico é morto pela polícia no Bairro da Paz

Um fuzil foi apreendido com ele

Um suspeito de envolvimento com tráfico de drogas foi morto durante uma troca de tiros com policiais no Bairro da Paz, em Salvador. Ele foi identificado como Reginaldo Costa Junior e com ele foi apreendido um fuzil, diz a polícia.