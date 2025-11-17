Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:46
A contagem regressiva já começou para os trabalhadores contratados pelo modelo CLT. O período de fim de ano acompanha um ganho extra muito importante: o pagamento do 13º salário, valor que muitas vezes desafoga a vida financeira das pessoas. Como o dia 30 de novembro esse ano cai em um domingo, a primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores deve ocorrer nesse ano até 28 de novembro, podendo ser antecipada caso a empresa tenha dinheiro em caixa. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 19 de dezembro. É importante lembrar que quem possui empregados domésticos também é obrigado a pagar esse valor.
Dinheiro
Veja as principais dúvidas sobre o tema: