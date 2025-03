MG

Prefeito Fuad Noman, de Belo Horizonte, está em estado grave após parada cardiorrespiratória

Internado há mais de 80 dias, ele precisou ser reanimado

Fuad, de 77 anos, está internado no mesmo hospital desde 3 de janeiro, quando retornou para tratar uma pneumonia. O prefeito já enfrenta um linfoma desde julho de 2024, optando por conciliar o tratamento oncológico com a campanha à reeleição - vitoriosa nas urnas, mas marcada por limitações físicas. Sua posse para o segundo mandato, em 1º de janeiro, ocorreu por vídeo, com imagens que mostraram seu estado debilitado.>

A prefeitura reduziu gradualmente a divulgação de informações sobre a saúde do gestor: de boletins diários passou para comunicados semanais duas vezes por semana e, desde março, apenas relatórios semanais às segundas-feiras. O último boletim reforça a gravidade do quadro atual, com o prefeito mantendo funções vitais apenas com suporte intensivo de equipamentos e medicamentos.>