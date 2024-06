INVESTIGAÇÃO

Prefeitura do Rio lava ruas e calçadas após suspeita de envenenamento de cachorros

Estima-se que ao menos 40 animais tenham sido envenenados em menos de um mês; cão de Cauã Reymond morreu

Estadão

Publicado em 10 de junho de 2024 às 14:57

Cauã Reymond e seu cachorro, Romeu Crédito: Reprodução/Instagram

Diante da suspeita de envenenamento de cães no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a prefeitura realizou no domingo, 9, o trabalho de lavagem de ruas e calçadas da região. Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) destacou o serviço realizado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Estima-se que ao menos 40 animais tenham sido envenenados em menos de um mês.

Paes reforça ainda os trabalhos para tentar localizar os envolvidos. "Nossa Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio (Civitas) da Prefeitura do Rio já está trabalhando na identificação - via câmeras - dos eventuais responsáveis por essa atrocidade", publicou ele.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) investiga o caso, após registros serem feitos na 16ª DP (Barra da Tijuca).

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ressalta que os donos de pets devem registrar a ocorrência, a fim de auxiliar no esclarecimento dos crimes. "Conforme a investigação, os agentes aguardam o comparecimento de outros tutores na especializada e realizam diligências para esclarecer os casos", disse.

O suposto envenenamento de cães na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro está sendo investigado, conforme confirmou o presidente da Câmara dos Vereadores, Carlo Caiado (PSD). "Espero que não tenha sido maldade, mas se foi, é algo brutal, pessoas colocaram veneno para os cães, para os animais. Já tivemos 40 animais que foram contaminados", afirmou Caiado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Cachorro de Cauã Reymond morre após envenenamento: 'nunca pensei que seria tão triste'

Entre as vítimas estão os dois cachorros do ator Cauã Raymond. Em seu perfil no Instagram, o ator afirmou que um dos animais morreu. Romeu, que estava em estado grave, não resistiu.