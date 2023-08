Preta Gil compartilha primeira foto após cirurgia para retirada de tumor

Preta Gil compartilhou, nesta sexta-feira(18), a primeira foto após se submeter a uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio Libanês, localizado em São Paulo, a cantora está bem.



“A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva”, informou a nota. “Segue em acompanhamento pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Roberta Saretta, do Dr. Frederico Jose Ribeiro Teixeira Junior, da Dra. Fernanda Cunha Caparelli e do Dr. Fernando Freire de Arruda”, finaliza o comunicado postado nas redes sociais da artista.