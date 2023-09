Procon interdita parque de diversões após acidente com brinquedo em PE

O Procon-PE interditou, na noite desta sexta-feira (22), o Mirabilândia, localizado na Avenida Professor Andrade Bezerra, no município de Olinda. A medida foi tomada após o grave acidente em uma das atrações do parque, quando uma visitante foi arremessada do brinquedo e sofrendo um traumatismo craniano grave e outros ferimentos.



De acordo com o órgão fiscalizador, o estabelecimento tem o prazo de cinco dias para apresentar um relatório contendo toda a manutenção periódica de todos os brinquedos instalados no parque, além de cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de cada brinquedo, da cópia do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido do parque e, também, da licença de funcionamento emitida pelos órgãos competentes.