Professor é demitido de universidade após assediar aluna

Professor é demitido após assédio sexual. Crédito: Arquivo pessoal

Um professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (Uepg), foi demitido por assédio sexual. O caso aconteceu com uma estudante após a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).



O educador, identificado como Luciano Ribeiro Bueno, cometeu o assédio sexual em julho de 2022, quando trocava mensagens com a aluna, além de enviar vídeos e áudios. Em uma das mensagens, ele questionou o que a jovem queria em troca para fazer sexo com ele.

A defesa do professor, segundo o G1, alegou que o educador estava passando por um momento de problemas psicológicos, incluindo “transtorno depressivo grave e Síndrome de Burnout”, fazendo com que Luciano interpretasse de forma equivocada as trocas de mensagens.

Com isso, após o caso ser levado para a Ouvidoria da Uepg, um ano depois do ocorrido, o professor foi demitido, e a saída do cargo foi publicada em 9 de agosto de 2023 no Diário Oficial do Paraná.